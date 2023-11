Slowdive LA CIGALE, 17 janvier 2024, PARIS.

Slowdive LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2024-01-17 à 19:00 (2024-01-17 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Rendez-vous le 17 janvier 2024 à La Cigale pour le concert exceptionnel de Slowdive ! Le cinquième album des géants du shoegaze Slowdive contient la dualité d’un langage interne familier mélangé à l’exaltation d’un nouveau départ. Everything is alive est transportif, en quête et lumineux, l’œuvre d’un groupe classique qui continue à faire entendre sa voix inimitable vers l’avenir. Six ans après le monumental album éponyme du groupe, Everything is alive permet à Slowdive – les chanteurs et guitaristes Rachel Goswell et Neil Halstead, le guitariste Christian Savill, le bassiste Nick Chaplin et le batteur Simon Scott – d’approfondir les contours de son son immersif et élémentaire.Pour ce nouvel album, Halstead a commencé par jouer le rôle de scénariste et de producteur, en travaillant sur des démos chez lui. Expérimentant avec des synthétiseurs modulaires, Halstead a d’abord conçu everything is alive comme un « disque électronique plus minimal ». La prise de décision collective de Slowdive a finalement ramené le groupe vers ses fameuses guitares imprégnées de réverbération, mais ce premier concept s’est infiltré dans les compositions. « En tant que groupe, lorsque nous sommes tous satisfaits, cela tend à être le matériel le plus fort « , dit Halstead. « Nous sommes toujours venus de directions légèrement différentes, et les meilleurs morceaux sont ceux où nous nous retrouvons tous au milieu. C’est la convergence de cinq caractères uniques qui a donné naissance au groupe. « Slowdive est en grande partie la somme de ses parties », ajoute Goswell. « Quelque chose d’inquantifiable se produit lorsque nous nous réunissons tous les cinq dans une pièce. Slowdive

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

