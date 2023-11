Eloi Release Party LA CIGALE, 25 novembre 2023, PARIS.

Eloi Release Party LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 19:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

Un événement présenté par (+AMS) Après un premier concert parisien joué à guichets fermés cette année, ELOI revient à Paris pour une date exceptionnelle à la Cigale à l’occasion de la sortie de son premier album « Dernier Orage ». L’une des révélations de l’année 2022 avec son titre « Soleil Mort » et sa reprise de Wejdene « jtm de ouf », la jeune productrice, compositrice et interprète autodidacte ELOI puise ses influences dans la minimale wave et pop allemande 80’s sur son premier EP « Acedia » (2020) jusqu’aux pulsations des clubs et sonorités vibrantes de l’hyperpop de son second EP Pyrale (2022).Entre adolescence déchue et monde adulte prometteur, entre amour douloureux et violence salvatrice, ELOI entame une nouvelle page de son ascension. En voyageant dans le chaos de l’intime, ELOI exprime avec honnêteté et profondeur tous ses paradoxes, elle livre avec puissance la tempête intérieure et le flot d’émotions contradictoires que nous avons tou·te·s vécu·e·s et qui, en explosant, nous permettent tou·te·s de nous retrouver. Eloi

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

