7 TOURS PRODUCTIONS (PLATESV-R-2019-000031) PRESENTE CE SPECTACLE BLØND AND BLÖND AND BLÓND MARIÅJ EN CHØNSONS Genre : Spectacle musical / Humour Après Hømåj à la Chønson Française, venez (re)découvrir Mariåj en Chønsons, le spectacle des Blønd and Blönd and Blónd ! French touch, guimauve, variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à leur suéditude passionnée mais corrosive. Vous êtes convié·e·s au repas de noce de Magnus et Gwendoline. C’est tout naturellement que ce suédois et cette française se sont tourné·e·s vers les Blønd and Blönd and Blónd pour célébrer leur union. Extraits du menu : Velouté de premiers émois d’amour Carpaccio de douceur animale sauce L214 Terrine de Franchouille et son émulsion au vin Johnny Plateau de Hømåj de chansons variées à pâte molle Farandole soyeuse de sucre bruni Carla, d’acidulé Lio Ferré, et autres friandises musicales et digestives En un mot, si vous aimez Ingmar Dassin et Joe Bergman, ce spectacle est pour vous ! Durée du spectacle : 1h30 “Euphorisant !” ELLE “À découvrir absolument” LE FIGARO “Inratable” TTT TÉLÉRAMA “Performance musicale décoiffante” LE MONDE “Nobel de la chanson” LE CANARD ENCHAINÉ “Ce que la Suède nous a envoyé de mieux” FRANCE 2 “Improbable trio” FEMME ACTUELLE “Un vrai remède anti-morosité” LE PARISIEN “Mélange des genres hilarant” L’HUMANITÉ Avec Chant, ukulélé, clavier, kazoo, flûte de pan : Glär Chant, contrebasse : Mår Chant, guitare : Tø Mise en scène : Jean-Claude Cotillard Création costume : Sarah Dupont Création lumière : Dominique Peurois Création son : Michaël HoussierInformations pratiques :LA CIGALE – 120 Blvd Marguerite de Rochechouart – 75018 Paris N° téléphone accès PMR : 01 42 64 49 40 Blond and Blond and Blond Blond and Blond and Blond

