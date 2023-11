Bad Situation + Guest LA BOULE NOIRE, 30 mars 2024, PARIS.

Bad Situation + Guest LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2024-03-30 à 20:00 (2024-03-30 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

2 L-R- 20-012358 // 3 L-R-20-012359 BASE présente Bad Situation c’est du courant brut amplifié dans un mur de son. Considéré comme le duo rock le plus explosif de ces 20 dernières années, c’est en première partie de groupes comme Skid Row, Carpenter Brut, Mass Hysteria ou encore Skip The Use que Bad Situation s’est construit une réputation de groupe incontournable en live. Créé par le Youtubeur aux millions de vues Aziz Bentot (Chanteur/Guitariste) plus connu sous le nom de Dealer 2 Metal et Lucas Pelletier (Batterie), Bad Situation prouve très rapidement sa capacité à fédérer. Avec des riffs de guitares efficaces, un sens de la mélodie maîtrisé à la perfection et son énergie débordante de passion, Bad Situation est en train de devenir la nouvelle référence de la scène Rock au sens large du terme. BAD SITUATION BAD SITUATION

Votre billet est ici

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

22.0

EUR22.0.

