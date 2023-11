MDNS LA BOULE NOIRE, 24 janvier 2024, PARIS.

MDNS LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2024-01-24 à 20:00 (2024-01-24 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Tout droit sorti du fin fond de la banlieue de Lille, MDNS a grandi dans un environnement marqué par la grisaille et les briques rouges typiques du Nord de la France. Enfermé dans un avenir tout tracé et peu prometteur, MDNS s'échappe de son quotidien en multipliant les excès, ce qui lui vaudra rapidement le surnom de « MADNESS » (dit MAD). C'est dans sa musique qu'il trouve le moyen de canaliser son énergie destructrice. Influencé par "Joy Division", "The Cure" ou encore "City Morgue", MDNS devient rapidement une référence pour la communauté Soundcloud en multipliant les projets auto-produits sur la plate-forme. MAD rejoint ensuite certains des artistes les plus influents du mouvement alternatif pour créer ensemble le collectif avec lequel il est en tournée actuellement, TRAIN FANTÔME. Sa musique, imprégnée de mélancolie et de nostalgie, se mêle à des textes sensibles, écorchés et épris d'une vérité sans détours. Les chansons de MAD résonnent comme une évidence pour une génération en marge, lassée par la musique urbaine et la variété insipide. Avec son premier EP éponyme sorti le 7 avril et l'annonce de son premier album studio "Posthume" MAD quitte le cercle d'initiés de la communauté Soundcloud et s'impose déjà comme la référence d'une génération en mal de vérité.

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

19.8

EUR19.8.

