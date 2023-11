Saan LA BOULE NOIRE Catégorie d’Évènement: Paris Saan LA BOULE NOIRE, 9 janvier 2024, PARIS. Saan LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2024-01-09 à 20:00 (2024-01-09 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros. VERTIGO (2-R-2021-008878/3-D-2021-004480) PRESENTE : ce concert. Né à Chartres au sud-ouest de Paris, le jeune Nassim (dit « Saan »), a grandi dans un environnement où l’art a toujours occupé une place importante. Depuis l’enfance, il a été bercé par les mélodies de luth arabe qui lui jouait son père. Ce n’est sans doute pas un hasard si Saan commence la guitare dès l’âge de 6 ans, puis le piano, à 15 ans. Il se prend très rapidement de passion pour la composition et les harmonies, se créant un univers qui très tôt lui sera propre. Il se situe quelque part entre les textes de la chanson française, l’atmosphère du rap américain et l’influence de ses racines marocaines avec la musique raï. Saan Saan Votre billet est ici LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris 19.0

