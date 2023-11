Marcia LA BOULE NOIRE Catégorie d’Évènement: Paris Marcia LA BOULE NOIRE, 6 décembre 2023, PARIS. Marcia LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 20:00 (2023-12-06 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros. BLUE LINE PRODUCTIONS présente Rien, personne.C’est elle qui me compose, pas l’inverse.J’ai été inventée, accouchée, élevée avec la musique comme matière première, comme une langue maternelle, comme un rituel existentiel et absolu de transformation, de célébration, de dénonciation, de communion. De libération.Je chante comme je pleure, je chante comme je prie, je chante comme je jouis.De moi à toi, de moi à vous.Votre Marciou. Votre billet est ici LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris 19.0

EUR19.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LA BOULE NOIRE Adresse 120 BD ROCHECHOUART Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LA BOULE NOIRE latitude longitude 48.88251654240676;2.34014909720521

LA BOULE NOIRE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/