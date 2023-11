Pat Kalla & le Super Modjo LA BOULE NOIRE, 27 novembre 2023, PARIS.

Pat Kalla & le Super Modjo LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-11-27 à 20:00 (2023-11-27 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

LA BOULE NOIRE (PLATESV-R-2022-009915/009912) ET MIURA PRESENTENT : ce concert. Réputé pour l’efficacité de son pouvoir apte à dérider les visages les plus stricts et à dérouiller les muscles les plus engourdis, éprouvé sur les scènes où il est reconnu comme un propagateur naturel de vibrations bouillantes et enfiévrées, Pat Kalla et son Super Mojo révèlent avec Belle Terre un nouveau pouvoir insoupçonné. De diffuse, la chaleur deviendra d’abord réconfortante et agréable pour, ensuite, se répandre progressivement du corps à l’âme. Car c’est désormais épuré et aéré que se présente le groove africano-disco. Les coups de grosse caisse s’espacent et se sont les mots qui passent. Ceux de Pat Kalla, également la voix de Voilàà, conteur d’histoires légères ou graves à la conscience musicale et dansante, mélange de philosophie de vie et de sagesse. Des réflexions sur le monde et les rapports humains qui se lisent principalement en sous-texte et en images. Peut-on se consacrer à des moments où l’on ne pense à rien, sinon à être ensemble ? Ne peut-on pas danser dans la boue et sur les braises, même si ça ne dure pas longtemps ? Faire la leçon n’est pas dans les effets indésirables du Super Mojo. Raconter pour faire rayonner le dehors autant que le dedans est, en revanche, son principal effet bénéfique. L’accoutumance est volontaire, et le Super Mojo, le meilleur décontractant musical quand les mots n’y résonnent plus, laissant instruments organiques, claviers vintage, et pianos afro-cubains s’exprimer seuls. Highlife, rumba métissée, biguine, funk, afrobeat ; dans ces ingrédients connus, mais où proportions et dosages sont gardés secrets, se sont invités des essences de fleurs vocales récoltés sur l’île de la Réunion, aux Antilles ou en Afrique. Les harmonies complémentaires du duo Bonbon Vodou, le soleil créole d’Olivia Victorin (Dowdelin), la mélancolie joyeuse de la franco-congolaise Rebecca M’Boungou (Kolinga). Toutes ont su toucher le coeur et la sensibilité de Pat Kalla, pour parler d’amour, embarquer vers un voyage onirique, ou entrer en communication avec l’esprit des anciens. Réalisé par Guts, Belle Terre, le 3ème album de Pat Kalla et de son Super Mojo, peut aussi occasionner quelques troubles psychédéliques chez les sujets les plus réceptifs. Si c’est le cas, c’est que tout le potentiel a été libéré. Jusqu’au plus inattendu. Pat Kalla & Le Super Mojo Pat Kalla & Le Super Mojo

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

