Lo Moon LA BOULE NOIRE, 25 novembre 2023, PARIS.

Lo Moon LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) et LA BOULE NOIRE présentent ce concert LO MOON Lo Moon est connu pour offrir des paysages sonores envoûtants et atmosphériques au travers d’une guitare éthérée, des paroles nostalgiques et des synthés résonnants. En 2016, le quatuor pop rock (Matt Lowell, Crisanta Baker, Sam Stewart et Sterling Laws) s’introduit au monde avec le fascinant single, et préféré des fans, “Loveless”. Un titre qui ouvrira la voie vers leur premier album éponyme en 2018, une collection sombre et luxuriante de chansons pleines de rock crescendo et d’électro étincelante. Quatre ans plus tard, Lo Moon souhaite donner un sens à chaque jour à travers la musique et son second deuxième album, “A Modern Life”. Après avoir joué plus de 150 spectacles, autant en tête d’affiche qu’en accompagnant des groupes comme The War On Drugs, Phoenix, Glass Animals, Air, London Grammar et Chvrches, Lo Moon sera en concert à Paris, le samedi 25 novembre à La Boule Noire. Lo Moon Lo Moon

Votre billet est ici

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

21.0

EUR21.0.

