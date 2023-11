Echosmith – See You Tonight Tour LA BOULE NOIRE, 18 novembre 2023, PARIS.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : Le trio multi-platine Echosmith, composé des frères et sœurs Sydney (chant, clés), Noah (basse, voix, production), et Graham Sierota (batterie), ne cesse de dévoiler des hymnes pop alternatifs vulnérables et vibrants qui illuminent immédiatement les cœurs.Leur nouvel album éponyme est prévu pour le 28 juillet. Mettant en avant la voix suave de Sydney et une grandiose production synth-wave de Noah, le nouveau single « Sour » a été inspiré par la frustration d’une relation longue distance et l’engagement à placer celle-ci avant tout.Plus de 10 ans après leur premier album “Talking Dreams” et l’énergie effervescente montrée sur les hits passés comme le triple platine « Cool Kids », qui a récemment résonné une fois de plus avec le public au travers d’une tendance virale sur Tiktok, Echosmith se lance dans une nouvelle ère indépendante avec une liberté créative totale. Le résultat est à la fois un revirement musical et un retour aux sources. Ils épousent leur véritable esprit indie, tout en prenant une direction pop alternative qui représente le cœur musical du groupe.Echosmith sera enfin de retour en France avec une date à La Boule Noire (Paris) le 18 novembre 2023 Echosmith Echosmith

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

