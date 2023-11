Priya Ragu LA BELLEVILLOISE, 22 avril 2024, PARIS.

Priya Ragu LA BELLEVILLOISE. Un spectacle à la date du 2024-04-22 à 20:00 (2024-04-22 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert PRIYA RAGUPriya Ragu, est une artiste Suisse dont la première mixtape « damnshestamil » a connu un succès international. Ses parents, réfugiés en Suisse, suite à la guerre civile Sri-Lankaise qui a éclatée dans les années 1980, lui ont permis de baigner dans la culture tamoule et de créer une fusion musicale unique surnommée « Raguwavy ». Cette fusion mélange des éléments de R&B, des accroches de pop, avec une voix soul, et des mélodies faisant référence à la musique tamoule.Pour son premier album, intitulé “SANTHOSAM” (sortie le 20 octobre chez WEA/Warner Music) la chanteuse a collaboré avec son frère Japhna Gold. Signifiant “bonheur” en tamoule, elle y poursuit cette exploration sonore audacieuse tout en abordant des thèmes personnels et sociaux comme : le mariage, les pressions familiales et professionnelles, l’importance de s’écouter soi-même et montre sa solidarité avec le mouvement Black Lives Matter. Finalement, il reflète le voyage de la quête intérieure du bonheur de Priya Ragu. On pourra y retrouver les singles “Vacation” et “Black Goose”.Elle sera de retour en France le 22 avril prochain à la Bellevilloise à Paris ! Priya Ragu Priya Ragu

Votre billet est ici

LA BELLEVILLOISE PARIS 19/21 rue Boyer Paris

25.3

EUR25.3.

Votre billet est ici