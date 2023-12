Nouvel An 2023 à la Bellevilloise La Bellevilloise Paris, 31 décembre 2023, Paris.

Dimanche 31 décembre : place à la fête et à l’extravagance !

La BELLEVILLOISE et SYNESTEZIA vous invitent à célébrer le passage en 2024 en bonne compagnie, à l’occasion d’un Nouvel An façon festival qui s’annonce des plus déjantés.

Pour l’occasion, les quatre espaces du lieu seront exceptionnellement accessibles au public pour accueillir tout au long de la soirée, au milieu d’installations lumineuses et d’attractions foraines délirantes, une trentaine d’artistes et de multiples performances en tout genre.

Il y aura des lives bien sûr, mais aussi des DJ sets délurés, une fanfare électrique, un bowling déjanté, des performeurs excentriques, un blind test décalé, du scratch, des percussions, un didjeridoo, des sonorités électro-tropicales, électro-world, de la melodic house, de l’indie-dance ou encore du tribal world… Bref, de la musique, des artistes de partout, une bonne ambiance, et une soirée qui promet d’être mémorable.

Les participants sont invités à venir parés de leurs plus belles tenues, à oser libérer toute leur fantaisie : queue de pie à paillettes, couronnes de fleurs, coiffes d’indiens, hauts-de-forme, combinaisons imprimées animales, fourrures fluos, épaulettes à plumes, ailes lumineuses, faux cils pailletés, oreilles de chats… Tout est permis pour entamer 2024 de la meilleure des façons !

Réservez votre place dès maintenant et préparez-vous à vivre une nuit inoubliable.

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer, 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020