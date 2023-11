Golem Rock+ Dj Set LA BELLEVILLOISE, 16 novembre 2023, PARIS.

Golem Rock+ Dj Set LA BELLEVILLOISE. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 20:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI présente GOLEM ROCKAvec le groupe Golem, découvrez la musique yiddish à la new-yorkaise ! Après une longue pause, Golem Rock est ravi de pouvoir retourner à Paris et de refaire partie du festival Jazz’N’Klezmer, 15 ans après. Leur concert présentera des chansons juives, mi traditionnelles (mais repensées version rock et punk) et mi originales sur des thèmes juifs plus modernes. La plupart de leurs chansons sont centrés sur les juifs en Ukraine, d’aujourd’hui ou d’il y a deux siècle, et toutes, elles vous donneront envie de danser, de chanter, de rire, ou même de pleurer de joie… DJ SET : SHAROUH DJ et productrice méditerranéenne installée à Madrid, Sharouh invité l’electro à se mélanger aux musiques du Maghreb au Moyen-Orient en passant par la Grèce et la Turquie. Dans une démarche de réappropriation culturelle, elle s’intéresse aux différentes formes de syncrétisme musical (arabe, judéo-arabe; berbère, mizrahi…) ainsi qu’au rôle des femmes dans cet héritage. Elle est auteure de plusieurs remixes de chanteurs juifs tunisiens, telles que Habiba Msika, icône du girl power maghrébin. Golem Golem

LA BELLEVILLOISE PARIS 19/21 rue Boyer Paris

27.5

EUR27.5.

