Jaminy Jam #4 x La Bellevilloise La Bellevilloise Paris, 5 octobre 2023 19:30, Paris.

Jaminy Jam #4 x La Bellevilloise La Bellevilloise Paris Jeudi 5 octobre, 19h30

Jam session mêlant musique et danse! Jeudi 5 octobre, 19h30 1

https://fb.me/e/36gKVydMk

✶ Jam Session musique et danse ✶

BLUES SWING / ROCK / FUNK

Prix libre à l’entrée – pas besoin de billet

–

Notre principe ? Différentes sessions musicales d’improvisation de styles variés, qui se renouvelle à chaque édition, se mêleront avec des improvisations de danse (contemporaine, moderne jazz, hip hop, krump…).

Lâcher prise, rencontre, métissage culturel et artistique sont les maîtres mots de notre soirée.

–

Premier temps – 20h à 21h15 :

Une vingtaine de musicien.ne.s programmé.e.s par l’équipe sont réparti.e.s dans trois sessions musicales d’improvisation (blues swing/rock/funk), durant 30 minutes chacune. ‘

Deuxième temps – 22h15 à 00h30:

Une scène ouverte sous forme de jam session en continu sera ouverte aux musicien.ne.s souhaitant jouer.

On a hâte de vous y retrouver !

Pour nous suivre : https://linktr.ee/jaminy_jam

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer, 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020