Shibari Crazy Year 2020 1/12 Kinbaku Nest Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Shibari Crazy Year 2020 1/12 Kinbaku Nest Paris, 1 janvier 2020 12:00, Paris. 1 – 31 janvier 2020 Sur place Entrée Libre https://shibari-artist.com/shibari-crazy-year-2020-2/ Tirage Fine Art en édition limitée : Shibari Crazy Year 2020 Shibari Crazy Year 2020 by Seb Kinbaku 12 tableaux Fine Art en édition limitée (5 exemplaires) Découvrez chaque mois de l’année un nouveau tableau de la serie : SHIBARI CRAZY YEAR 2020 BY SEB KINBAKU Kinbaku Nest Paris Rue de l’abbé gillet, Paris 16 75016 Paris Paris 16e Arrondissement Paris mercredi 1er janvier 2020 – 12h00 à 13h00

jeudi 2 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

vendredi 3 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

samedi 4 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

dimanche 5 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

lundi 6 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

mardi 7 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

mercredi 8 janvier 2020 – 00h00 à 01h00

mercredi 8 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

jeudi 9 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

vendredi 10 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

samedi 11 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

dimanche 12 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

lundi 13 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

mardi 14 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

mercredi 15 janvier 2020 – 00h00 à 01h00

mercredi 15 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

jeudi 16 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

vendredi 17 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

samedi 18 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

dimanche 19 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

lundi 20 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

mardi 21 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

mercredi 22 janvier 2020 – 00h00 à 01h00

mercredi 22 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

jeudi 23 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

vendredi 24 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

samedi 25 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

dimanche 26 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

lundi 27 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

mardi 28 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

mercredi 29 janvier 2020 – 00h00 à 01h00

mercredi 29 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

jeudi 30 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

vendredi 31 janvier 2020 – 12h00 à 13h00

Détails Heure : 12:00 - 13:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Kinbaku Nest Paris Adresse Rue de l'abbé gillet, Paris 16 Ville Paris lieuville Kinbaku Nest Paris Paris Departement Paris

Kinbaku Nest Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Shibari Crazy Year 2020 1/12 Kinbaku Nest Paris 2020-01-01 was last modified: by Shibari Crazy Year 2020 1/12 Kinbaku Nest Paris Kinbaku Nest Paris 1 janvier 2020 12:00 Kinbaku Nest Paris Paris Paris

Paris Paris