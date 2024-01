Paris Karaté Open Stade Pierre de Coubertin Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Du vendredi 26 janvier 2024 au dimanche 28 janvier 2024 :

.Tout public. payant

Gratuit pour les moins de 4 ans.

Les 26, 27 et 28 janvier 2024, l’événement phare de la Fédération Française de Karaté fait son grand retour dans l’antre mythique de Coubertin.

Après trois ans d’interruption, le plus grand événement du karaté revient dans l’un de ses lieux phares, la ville de Paris, où le premier tournoi de la Karate 1-Premier League 2024 se déroulera du 26 au 28 janvier. Et qui dit Premier League dit plus de compétitions, d’ambiance et de spectacle !

La compétition se déroulera à nouveau au palais des sports Pierre de Coubertin et réunira les meilleurs karatékas du monde

La dernière fois que Paris a accueilli une Karate 1-Premier League, c’était en 2020. À cette occasion, plus de 600 athlètes de 89 pays s’étaient rendus dans la capitale française pour un événement mémorable. Les légendes Serap Ozcelik Arapoglu (Turquie), Sandra Sanchez (Espagne), Ryo Kiyuna (Japon) et Steven Da Costa (France) figuraient parmi les médaillés d’or il y a trois ans.

Le programme



Vendredi 26 janvier :



Eliminatoires 09h00 – 18h00 / quarts de finale et demi-finales 18h15 – 20h30

Combat masculins -75kg

Combat féminines -61kg

Combat masculins -60kg

Combat féminines -50kg

Kata individuel féminines

Combat masculins -84kg

Quarts de finale et demi-finales

Ouverture des portes 8h

Samedi 27 janvier :



Eliminatoires 09h00 – 18h00 / Quarts de finale et demi-finales 18h15 – 20h30

Combat féminines -68kg

Combat masculins -67kg

Combat féminines -55kg

Kata individuel masculins

Combat féminines +68kg

Combat masculins +84kg

Quarts de finale et demi-finales

Ouverture des portes 8h

Dimanche 28 janvier :



Médailles de bronze (10h00-14h30)

Finales (15h30-18h00)

Ouverture des portes 9h

Stade Pierre de Coubertin 82, avenue Georges Lafont 75016 Paris

Contact : https://www.ffkarate.fr/paris-open-karate-2024/ https://my.weezevent.com/open-paris-karate-premier-league-2023

