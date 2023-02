Origen JPS Gallery Paris, 2 mars 2023 18:00, Paris.

La première exposition personnelle d’Okokume, une artiste espagnole, à Paris 2 mars – 1 avril 1

La première exposition personnelle d’Okokume à Paris, présentée à la [JPS Gallery](https://jpsgallery.com/), sera basée sur les quatre aspects clés de l’archéologie : la découverte, l’excavation, la protection et la présentation. Plongeant dans les profondeurs du temps où les trésors cachés, les secrets et les modes de vie quotidiens de nos ancêtres sont révélés, _Origen_ encourage les spectateurs à découvrir, examiner et apprendre des connaissances ancestrales à travers la collection de vases en céramique peints de manière complexe et les créations vibrantes d’Okokume.

Par la recherche, la documentation et l’étude scientifique des vestiges matériels laissés par les sociétés du passé, l’archéologie fait progresser notre compréhension des chroniques humaines, de l’évolution culturelle, de l’histoire des origines et du développement des civilisations. Un réseau de récits complexes et de grains de sagesse dérivés des découvertes archéologiques est élaboré et transformé en créations vibrantes afin de susciter l’intérêt des spectateurs pour les fondements de leur sophistication. La quête de connaissances d’Okokume à un niveau émotionnel, social et éthique continue d’approfondir la valeur et la signification de ses œuvres. Sous la direction du personnage emblématique d’Okokume, Cosmic Girl, les spectateurs seront transportés dans une autre dimension où ils seront confrontés à un extraordinaire champ de vestiges archéologiques qui racontent une histoire inédite de nos ancêtres.

Grâce à l’approche sensible d’Okokume à l’égard du monde qui l’entoure et à son style pictural dans le processus de création, Origen offre aux spectateurs une chance d’assister à une présentation unique d’impressions des découvertes archéologiques les plus passionnantes du monde au cœur de Paris et un moment pour apprécier l’infinie sagesse que nos ancêtres ont laissée sous nos pieds, volontairement ou non, pour que nous l’explorions.

**À propos de Okokume**

Okokume, également connue sous le nom de Laura Mas Hernandez, est surtout connue pour son personnage emblématique Cosmic Girl. Cet esprit aux cheveux roses et à la peau turquoise est le messager de l’univers qui souligne l’importance de la protection de l’environnement. Elle voyage dans l’espace et s’occupe des planètes dans le besoin en leur redonnant leur gloire d’antan.

Son style de peinture inspiré du Lowbrow reflète l’influence des mangas japonais, des dessins animés américains et de la culture de rue. Ses œuvres gaies et colorées transportent le public dans l’univers de Cosmic Girl et de ses compagnons, diffusant des messages positifs auxquels ils croient. Le style joyeux et positif d’Okokume est très apprécié, ce qui fait d’elle l’une des artistes contemporaines les plus en vogue.

Okokume est née en 1985 à Barcelone. Elle est diplômée de la célèbre école supérieure d’art et de design Llotja de Barcelone. Ses œuvres ont été largement exposées dans des galeries et des foires d’art du monde entier, notamment à Hong Kong, Tokyo, Taipei, Séoul, Los Angeles et Berlin.

**À propos de JPS Gallery**

Établie à Hong Kong en 2014, puis au Japon, à Paris et à Barcelone, JPS Gallery est une galerie d’art contemporain indépendante qui présente les œuvres d’artistes émergents et établis du monde entier.

La galerie se met avec passion au service de la nouvelle ère numérique et de l’exploration des beaux-arts et de la culture pop. Notre objectif est de créer un environnement innovant pour une nouvelle génération d’artistes et de collectionneurs, un espace de création accueillant pour tous. Nous nous concentrons sur des œuvres de notre temps utilisant différents supports et disciplines, et nous efforçons de mettre en valeur une sélection soignée d’œuvres qui incarnent l’esthétique d’aujourd’hui.

Nous nous engageons à soutenir la scène culturelle et artistique en Asie et en Europe, en favorisant le dynamisme d’une communauté artistique locale. La galerie présente régulièrement des œuvres d’artistes émergents dans ses espaces d’exposition ainsi que dans des foires d’art internationales. Elle leur offre ainsi une plate-forme de rayonnement mondial, permettant à de jeunes artistes de lancer leur carrière. JPS apporte enfin une contribution active à la société en général et à la scène artistique locale en particulier, en parrainant divers événements caritatifs et ventes aux enchères.