PARIS JAZZ SESSIONS LE BAL BLOMET Paris, jeudi 30 mai 2024.

Le jeudi 30 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Tarif Normal : 25 EUR

Les PARIS Jazz Sessions débarquent sur la scène du Bal Blomet ! Un concert unique autour du Swing des années 30 à 50 par le Big Band du One and only Edouard Pennes !

Les PARIS jazz SESSIONS débarquent sur la scène du Bal Blomet.

Un concert unique en Big Band réunissant la crème de la crème des musiciens de la nouvelle Scène Jazz Parisienne.

Les grands classiques du Swing des années 30 à 50 avec PARIS jazz SESSIONS fédèrent même les plus réfractaires du genre… et pourquoi pas quelques surprises !!!

Avec plus d’une centaine de videos, de concerts numériques (notamment en partenariat avec la radio TSF Jazz) et plus de 300 concerts live dans la capitale, les PARIS jazz SESSIONS emmenés par Nunzio Azzara et Edouard Pennes provoquent les rencontres artistiques autour des grands standards du Jazz mais pas que … de la pop avec des quatuors à cordes classiques, de la harpe, du hautbois ou encore des Percussions brésiliennes et toujours avec les meilleurs musiciens du genre !

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/paris-jazz-sessions

PARIS JAZZ SESSIONS