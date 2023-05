Journée Portes Ouvertes ISG Sport Business Management ISG Sport Business Management Paris, 17 juin 2023 14:00, Paris.

À l’écoute des évolutions du secteur, l’école du management du sport forme des experts du sport business passionnés, polyvalents et opérationnels pour intégrer le monde du sport en France comme à l’international.

L’ISG bénéficie d’un réseau puissant et d’une excellence de formation avec plus de 50 ans d’expérience dans l’univers du sport. Notre objectif : accompagner les futurs experts du marketing, de l’événementiel, du business et de la communication appliqués au sport à travers des formations alliant modules théoriques et mises en situation professionnelles sur le terrain.

L’école du sport business à 360°

La pédagogie de l’ISG Sport Business Management est construite autour de la découverte de la professionnalisation et de l’expertise du monde du sport.

A chaque étape du parcours en école de sport, les étudiants sont challengés en se confrontant au monde professionnel et aux exigences de ce secteur passionnant.

Choisissez votre parcours sur mesure autour d’expertises telles que le marketing sportif, la communication dans le sport, le management sportif et l’événementiel sportif. Notre enseignement allie formation théorique et immersion dans le monde professionnel à travers des intervenants spécialisés, des compétitions, des stages, des visites d’infrastructures sportives et bien d’autres exclusivités.

