Paris is Dancing Live avec SOA de Muse et d’autres artistes au Badaboum Badaboum Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 19h30 à 23h30

.Tout public. payant

Paris Is Dancing organise sa 4ème édition en format live au Badaboum le 21 Mars 2024. La finaliste de Drag Race France et fondatrice du Cabaret Bouche, Soa de Muse nous a fait l’honneur d’accepter notre invitation pour figurer en tête d’affiche d’une programmation inclusive et haute en couleurs. Ce spectacle promeut comme on vous a habitué, le droit à la différence à travers le Voguing et la musique.

Plusieurs artistes performeront lors de cet événement dans différentes disciplines de 19h30 à 23h30 accompagnés de nos vogueurs sur scène : Zion Balenciaga et Madame B Owens.

Nous avons pris l’engagement de révéler à chaque spectacle un talent de la communauté LGBTQIA+, en le faisant profiter de l’aura de notre invité phare du spectacle pour qui il assurera la première partie. Après Icee Drag On et T Priestly ce sera au tour de l’artiste française Gonthier de nous faire découvrir son répertoire original pendant plus d’1h de show.

Pendant la 2ème partie de la soirée, Soa de Muse livrera plusieurs spectacles sur la musique jouée par Mascare aux platines. Ces derniers rythmeront également les pas des Vogueurs de Paris is Dancing qui performeront entre les apparitions de notre guest.

Ensuite, Tim Zouari, le fondateur de Paris is Dancing, mettra sa casquette de DJ pour un set tech house jusqu’à 23h30 pour assurer la transition vers la partie clubbing de la soirée.

Infos pratiques

Date: Jeudi 21 Mars 2024

Adresse : Badaboum – 2bis Rue des Taillandiers 75011 Paris

Horaires : 19h30-23h30

Billetterie : 18€ à 22€ sur https://shotgun.live/fr/events/concert-paris-is-dancing-live-show-with-soa-de-muse

Artistes : Soa de Muse – Mascare – Gonthier – Zion Balenciaga – Madame B Owens – Tim ZOUARI

Contact presse : tim@parisisdancing.com

À noter que les tickets du live donnent accès à la soirée clubbing qui suit jusqu’au bout de la nuit

Contact : https://fb.me/e/5hNkrczH4 https://shotgun.live/fr/events/concert-paris-is-dancing-live-show-with-soa-de-muse

Paris is Dancing