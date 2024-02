Paris is Dancing Live avec Nicky Doll et d’autres artistes… Badaboum Paris, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 20h30 à 23h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

Paris Is Dancing organise sa 3ème édition en format live au Badaboum le 24 Février 2024. La Star Française, présentatrice de Drag Race France et Icône de mode Nicky Doll a accepté l’invitation pour figurer en tête d’affiche d’une programmation inclusive et haute en couleurs. Ce spectacle promeut comme on vous a habitué, le droit à la différence à travers le Voguing et la musique.

Plusieurs artistes performeront lors de cet événement dans différentes disciplines de 20h30 à 23h30 accompagnés de nos vogueurs sur scène : Zion Balenciaga, Madame B Owens et Rajah Owens.

Nous avons pris l’engagement de révéler à chaque spectacle un talent de la communauté LGBTQIA+, en le faisant profiter de l’aura de notre invité phare du spectacle pour qui il assurera la première partie. Après Icee Drag On, ce sera au tour de l’artiste anglais T.Priestly de nous faire découvrir son répertoire original pendant plus de 45 min de show.

Pendant la 2ème partie de la soirée, Nicky Doll livrera quelques spectacles sur la musique jouée par Tim Zouari et Gonthier aux platines. Ces derniers rythmeront les pas des Vogueurs de Paris is Dancing en mettant le feu entre les apparitions de notre guest, voire même pendant ses performances.

Les 2 DJs précédemment cités (et faisant partie du collectif Fuck!ng Good), poursuivront ensuite leur set endiablé jusqu’à 23h30 pour assurer la transition vers la partie Clubbing de la soirée. Ce collectif a été créé avec l’objectif de rassembler des personnes de tous bords autour de la bonne musique house et techno.

Badaboum 2 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (231m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (120m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (108.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.facebook.com/events/1072500837201212/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D https://www.facebook.com/events/1072500837201212/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D https://dice.fm/event/vx7ql-paris-is-dancing-live-show-nicky-doll-24th-feb-badaboum-paris-tickets?lng=fr

Paris is Dancing