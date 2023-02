Salon International des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux de Paris (75) Institut Du Judo Paris Catégorie d’Évènement: Paris

L’édition de Printemps du Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux de Paris (75) aura lieu du 10 au 12 mars 2023 à l’Institut National du Judo ! L’édition de Printemps du Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux de Paris (75) aura lieu du 10 au 12 mars 2023 à l’Institut National du Judo ! Plongez dans le monde fascinant de la minéralogie et de la gemmologie. Un voyage unique et magique à la découverte des joyaux de la Terre ! Nos exposants internationaux passionnés présents sur les plus grands salons du monde (Tucson, Sainte-Marie-aux-Mines, Tokyo, salons Européens..) vous feront découvrir leurs dernières trouvailles. Vous pourrez admirer et acquérir leurs pièces splendides : Minéraux et Fossiles des cinq continents, Cristaux, Météorites, Gemmes d’exception, Pierres fines et Bijoux de créateurs. Avec la présence de nos partenaires : le Musée de Jussieu, l’Association Française de Gemmologie et l’École des Gemmes. Restaurant (traiteur italien plats chauds et froids), buvette sur place. Horaires :

Vendredi 10 et samedi 11 mars 2023 : 10h-19h – Dimanche 12 mars 2023 : 10h-18h Lieu :

Institut National du Judo (14ème arrondissement)

21 avenue de la Porte de Châtillon

75014 Paris Accès :

– Tramway : ligne T3a : station Jean Moulin (300 m)

– Bus : ligne 58 : arrêt Porte de Châtillon (200m), lignes 194 et 388, arrêt Jean Moulin

– Métros : ligne 4: station Porte d’Orléans, ligne 13 : station Porte de Vanves, puis tram ligne T3a

– Périphérique : sortie Porte de Châtillon,

– Parking : Q-Park Institut Judo (300 places) juste en dessous de l’Institut Tarif :

– Tarif : 8 €

– Tarif réduit : 5 € (>10 ans, étudiants, seniors, PMR)

– Pass 3 jours : 15 €

– Gratuit enfants -10 ans Site internet : https://kristaliamineralexpos.com Contact : Marie-Louise Navarro 06.09.02.22.03 – kristaliaplm@gmail.com Institut Du Judo 21 Av. de la Porte de Châtillon 75014 Paris Quartier de Plaisance Paris vendredi 10 mars – 10h00 à 19h00

samedi 11 mars – 10h00 à 19h00

dimanche 12 mars – 10h00 à 18h00

