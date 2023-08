45ème Salon des Minéraux de Paris (75) Cristaux, Fossiles, Gemmes et Bijoux – Édition d’Automne Institut Du Judo Paris, 6 octobre 2023 10:00, Paris.

45ème Salon des Minéraux de Paris (75) Cristaux, Fossiles, Gemmes et Bijoux – Édition d’Automne Institut Du Judo Paris 6 – 8 octobre

L’édition d’Automne du Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux de Paris (75) aura lieu du 6 au 8 octobre 2023 à l’Institut National du Judo ! 6 – 8 octobre 1

https://www.facebook.com/events/162120923578262

Toute l’équipe Kristalia Mineral Expos et les exposants seront heureux de vous accueillir à l’occasion de cette 45ème édition !

Plongez dans le monde fascinant de la minéralogie et de la gemmologie. Un voyage unique et magique à la découverte des joyaux de la Terre !

Nos exposants internationaux passionnés présents sur les plus grands salons du monde (Tucson, Sainte-Marie-aux-Mines, Tokyo, salons Européens..) vous feront découvrir leurs dernières trouvailles. Vous pourrez admirer et acquérir leurs pièces splendides : Minéraux et Fossiles des cinq continents, Cristaux, Météorites, Gemmes d’exception, Pierres fines et Bijoux de créateurs.

Avec la présence de nos partenaires : le Musée de Jussieu, l’Association Française de Gemmologie et l’École des Gemmes.

Nouveauté : Atelier Photographie par Laurent Massi, gemmologue renommé

• Vendredi 6 et samedi 7 octobre : 10h-19h – Dimanche 8 octobre : 10h-18h

• Institut National du Judo (14ème arrondissement)

21 avenue de la Porte de Châtillon

75014 Paris

• Accès :

– Tramway : ligne T3a : station Jean Moulin (300 m)

– Bus : ligne 58 : arrêt Porte de Châtillon (200m), lignes 194 et 388, arrêt Jean Moulin

– Métros : ligne 4: station Porte d’Orléans, ligne 13 : station Porte de Vanves, puis tram ligne T3a

– Périphérique : sortie Porte de Châtillon

– Parking : Q-Park Institut Judo (300 places)

• Restaurant (traiteur italien plats chauds et froids), buvette sur place.

• Billets d’entrée vendus sur place :

– Tarif : 8 €

– Tarif réduit : 5 € (>10 ans, étudiants, seniors, PMR)

– Pass 3 jours : 15 €

– Gratuit enfant <de 10 ans

• Site internet : www.kristaliamineralexpos.com

• Contact : Marie-Louise Navarro 06.09.02.22.03 – kristaliaplm@gmail.com

Institut Du Judo 21 Av. de la Porte de Châtillon Quartier de Plaisance Paris 75014 Paris