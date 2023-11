Bérénice de Jean Racine La Tragédie de l’Epure INSTITUT DE FRANCE, 7 novembre 2023, PARIS.

Bérénice de Jean Racine La Tragédie de l’Epure INSTITUT DE FRANCE. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

COMPAGNIE OGHMA présente Raison d’État, renoncement à l’amour… Aux yeux des contemporains de Racine, la tragédie impliquant Titus et Bérénice pouvait évoquer la séparation forcée du jeune Louis XIV et de Marie Mancini, nièce du cardinal Mazarin, en 1659. Marie, qui lors de sa dernière entrevue avec le futur monarque se serait exclamée « Vous êtes roi, vous pleurez et je pars », aurait inspiré à Racine l’un des plus beaux vers de la pièce : « Vous êtes Empereur, Seigneur, et vous pleurez ». Fait rare dans l’histoire du théâtre du XVIIe siècle, toute l’action se déroule dans un espace resserré, un cabinet du palais de Titus. La mise en scène proposée par la compagnie Oghma, concentrée autour de trois personnages (Titus, Antiochus, Bérénice) renforce cette intimité. Deux représentations exceptionnelles, au coeur de la Bibliothèque Mazarine. Individu et pouvoir, liberté de l’homme et devoirs du souverain, cœur et raison, s’affrontent dans une intimité bouleversante pour exprimer la déchirure d’une séparation amoureuse. Charles Di Meglio, Elsa Dupuy Charles Di Meglio, Elsa Dupuy

Votre billet est ici

INSTITUT DE FRANCE PARIS 23 Quai de Conti Paris

27.5

EUR27.5.

Votre billet est ici