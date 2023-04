Production électrique, quelles voies pour la France ? IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Christophe Dubois-Damien, dans le cadre des « Entretiens économiques d'IESF » qu'il a créé en 2021, vous invite à une conférence sur le thème « Production électrique, quelles voies pour la France ? » Mardi 18 avril, 17h00

Avec :

– François GOULARD

Conférencier, Ingénieur de l’Ecole Centrale Paris, entre à Sciences Po Paris, où il « passe les meilleures années de sa vie estudiantine » en préparant son entrée à l’Ecole nationale

d’administration (ENA) où il est admis en 1981. À sa sortie de l’ENA, il est nommé auditeur, puis conseiller référendaire à la Cour des comptes en 1985. Il passe ensuite brièvement dans le secteur privé, comme chargé du département grandes administrations du cabinet de conseil en stratégie Bossard Consultants. De 1986 à 1989, il est successivement conseiller technique, directeur adjoint et directeur de cabinet du ministre délégué des Postes et des Télécommunications. – Gérard LONGUET

De 1989 à 1997, il est directeur général d’Investel, puis directeur général de la Banque parisienne de crédit, une banque de crédit aux PME, filiale de Suez. Il devient président

de la Générale de patrimoine et de gestion en 1997. 1997-2004 : Député puis maire de Vannes. 2004-2005 : Secrétaire d’État aux Transports et à la Mer. 2005-2007 : Ministre délégué à

l’Enseignement supérieur et à la Recherche. – Edouard FREUND

Grand témoin, Ancien élève de l’École Polytechnique, diplômé de l’Imperial College et docteur ès Sciences physiques de l’Université Paris VI. Il a réalisé toute sa carrière à l’Institut

Français du Pétrole (IFP Energies nouvelles), où il a exercé la direction de la recherche et du développement jusqu’en 2008, s’intéressant dès le départ aux technologies de l’hydrogène. Il est auteur du livre « L’hydrogène, carburant de l’après-pétrole ? » paru en 2012 Editions Technip. Edouard est président du comité Energie d’IESF – Christophe DUBOIS-DAMIEN : Introduction et conduite de la conférence.

Carrière : Auditeur externe PriceWaterhouseCoopers, direction audit interne, direction financière en milieu industriel puis financier (Groupe Thomson puis Altus F

Un verre sera offert après la conférence pour permettre convivialité et échanges. IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France 7 Rue Lamennais, 75008 Paris

