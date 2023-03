Une norme ISO pour le management de l’intelligence stratégique. IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France Paris Catégorie d’Évènement: Paris

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/une-norme-iso-pour-le-management-de-l-intelligence-strategique-854 Christophe Dubois-Damien, président du comité économie d’IESF et président du groupe professionnel 1980 de Sciences Po Alumni, et Vincent Beillevaire délégué général d’UNIT en partenariat avec l’Académie de l’intelligence économique et la Société d’encouragement à l’industrie nationale (SEIN) sont heureux de vous inviter à une conférence gratuite le Lundi 27 mars 2023 à 14h30 sur le thème : Une norme ISO pour le management de l’intelligence stratégique.

Au service de la gouvernance des stratégies industrielles ? La conférence aura lieu en mode hybride :

– en présentiel au siège d’IESF – 7 rue Lamennais Paris 8éme. Inscription : christophe@01innovation.com ou 06 60 84 79 33

– en visioconférence : Lien pour s’inscrire : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Sjy2YqXJRh28tgE_RpNpOQ Avec Pierre Deplanche agrégé, Université de Bourgogne, chef de projet norme ISO 56006 management de l’intelligence stratégique, présentera la norme et relatera le contexte et les finalités de sa rédaction.

Avec Philippe Clerc, président de l’Académie de l’intelligence économique, animateur du Groupe de travail 6 du CEN TC 89 « management de l’intelligence stratégique » mettra en perspective l’intérêt des deux démarches : publication d’un standard international, publication d’un guide européen.

Christophe Dubois-Damien présentera l’introduction et assurera la conduite des débats. Cette conférence est la cinquième du cycle « intelligence économique » dans le cadre des « Entretiens économiques d’IESF » fondés et animés par Christophe Dubois-Damien. Première le 17 mars 2022 à Sciences-Po Paris « Nouveaux enjeux de guerre économique : les défis industriels, économiques, sociaux et culturels de la France » (287 participants). Deuxième le 29 novembre 2022 à IESF avec le comité intelligence économique stratégique IESF « Un MOOC pour l’intelligence économique ». Troisième le 22 mars 2023 « Search Day 15ème édition. Intelligence économique. La création de valeur par le traitement de l’information. ». Quatrième le 23 mars 2023 « Search Day 15ème édition. Intelligence économique. Fondamentaux et Développements ». Ces événements sont visionnables en vidéo rediffusion. IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France 7 Rue Lamennais, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule Paris 75008

