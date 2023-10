Journée Portes Ouvertes ICS Bégué Paris ICS Bégué Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journée Portes Ouvertes ICS Bégué Paris ICS Bégué Paris Paris, 21 octobre 2023 13:00, Paris. Journée Portes Ouvertes ICS Bégué Paris ICS Bégué Paris Paris Samedi 21 octobre, 13h00 Journée Portes Ouvertes ICS Bégué Paris Samedi 21 octobre, 13h00 1

https://www.ics-begue.com/rencontrez-nous Depuis sa création en 1957, l’ICS Bégué s’est affirmé comme un établissement de premier plan, réputé pour avoir conduit plusieurs générations d’étudiants dans le cercle des collaborateurs financiers des entreprises. En effet, plus de la moitié des experts-comptables en activité en Île-de-France sont passés sur les bancs de l’ICS Bégué. Membre depuis 2004 de IONIS Education Group, 1er groupe de l’enseignement supérieur privé en France, l’ICS Bégué propose un schéma novateur de formation reposant sur deux programmes ambitieux : le Programme Expertise Comptable (Diplômes d’État) et le Programme Gestion Audit Finance (Double validation : titres académiques Bachelors & MBA de l’ICS Bégué et titres professionnels RNCP). ICS Bégué Paris 64 rue de Saintonge, 75003 Paris Quartier des Enfants-Rouges Paris 75003 Détails Heure : 13:00 Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu ICS Bégué Paris Adresse 64 rue de Saintonge, 75003 Paris Ville Paris Lieu Ville ICS Bégué Paris Paris

ICS Bégué Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/