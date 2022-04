Champagne Tasting 2022 – Samedi 7 mai Hôtel Salomon de Rothschild Paris Catégorie d’évènement: Paris

Prévente pass journée + abonnement Terre de Vins (6 mois) : 28€

Pass journée (sur place) : 32€ https://www.terredevins.com/evenements/5e-edition-champagne-tasting Champagne Tasting revient à Paris au printemps prochain ! Champagne Tasting revient à Paris au printemps prochain ! Après un agenda bousculé ces deux dernières années, l’événement Champagne Tasting retrouve sa place dans le calendrier 2022. Il aura lieu samedi 7 mai dans l’enceinte de l’Hôtel Salomon de Rothschild à Paris, pour célébrer le retour des beaux jours. L’événement sera rythmé par des dégustations et des temps d’échanges privilégiés.

Près de 70 maisons de Champagne et champagnes de vignerons seront sur place pour raconter leurs terroirs et révéler leur savoir-faire. Au programme, des dégustations, des rencontres, un concours de dégustation à l’aveugle en partenariat avec Chateaunet et un atelier découverte. Mais aussi, deux nouvelles master classes de prestige, orchestrées par les Maisons Ruinart et Veuve Clicquot, viendront sublimer cette édition. La billetterie est ouverte sur le site de Terre de vins : https://www.terredevins.com/evenements/5e-edition-champagne-tasting Hôtel Salomon de Rothschild 11 Rue Berryer, 75008 Paris 75008 Paris Paris 8e Arrondissement Paris samedi 7 mai – 11h00 à 19h00

