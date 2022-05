Champagne Tasting 2020 Hôtel Salomon de Rothschild, 30 mai 2020 11:00, Paris.

Samedi 30 mai 2020, 11h00, 16h00 Sur place Prévente sans abonnement : 23€ – Prévente avec abonnement d’1 an au magazine Terre de vins : 25€ – Sur place avec abonnement d’1 an au magazine Terre de vins : 32€ – Pass Gold avec accès aux 2 sessions et abonnement d’1 an au magazine Terre de vins : 39€ https://www.terredevins.com/evenements/champagne-tasting-2020

Les amateurs de Champagne, qu’ils soient connaisseurs ou néophytes, auront la possibilité de découvrir les productions d’une cinquantaine de maisons et vignerons venus partager leur passion et leur savoir-faire à l’occasion de la 4ème édition de Champagne Tasting, le samedi 30 mai 2020 à l’Hôtel Salomon de Rothschild – Paris 8ème. Un moment privilégié pour déguster et savourer toute la diversité des terroirs et des styles champenois. L’occasion de faire de belles découvertes et d’en apprendre plus sur ce vin effervescent grâce à des ateliers gratuits (sur inscription) et une Master Class de prestige.

Champagne Tasting est organisé par « Terre de Vins », magazine et site d’actualité dédié au monde du vin et de l’art de vivre et organisateur d’événements (Le Tour des Cartes, Lyon Tasting, Bordeaux Tasting).

Hôtel Salomon de Rothschild 11 Rue Berryer, 75008 Paris 75008 Paris Paris 8e Arrondissement Paris

