https://alumni.ipsa.fr/agenda/salon-emploi-jeune-de-la-defense-atlas-paris-15-04-2023-80 Nous vous informons de l’organisation par la Fédération des associations de défense jeunes d’un salon de l’emploi des métiers de la défense le samedi 15 avril prochain, de 10 h à 18 h, à l’hôtel national des Invalides, rue de Grenelle, Paris. Toute la journée, le ministère des Armées mais également les grands acteurs de la base industrielle et technologique de défense (Airbus, Thalès, Safran, Naval Group, etc.) seront réunis afin de proposer leurs offres de stage, alternance, première expérience professionnelle. Le salon est à destination des étudiants, ainsi que des jeunes diplômés en recherche d’une opportunité professionnelle. Nous vous invitons à leur diffuser cette information. Hôtel national des Invalides 129 Rue de Grenelle, 75007 Paris Quartier des Invalides Paris 75007

