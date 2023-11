Saison Musicale des Invalides Hôtel des Invalides – Grand Salon Catégorie d’Évènement: Paris Saison Musicale des Invalides Hôtel des Invalides – Grand Salon, 13 mai 2024, PARIS. Saison Musicale des Invalides Hôtel des Invalides – Grand Salon. Un spectacle à la date du 2024-05-13 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Les œuvres des plus grands compositeurs classiques, tels Mozart, Beethoven, Ravel, Rachmaninov, Schumann, Bach, Debussy, Brahms, Stravinski ou Mendelssohn, interprétés par des artistes de notoriété internationale et des jeunes talents, vous offriront un moment privilégié dans la majestueuse cathédrale Saint-Louis des Invalides. Musée de l’Armée – Les Invalides Votre billet est ici Hôtel des Invalides – Grand Salon PARIS 129, rue de Grenelle Paris 27.5

EUR27.5. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Hôtel des Invalides - Grand Salon Adresse 129, rue de Grenelle Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville Hôtel des Invalides - Grand Salon latitude longitude 48.858132503925155;2.3129879644512497

Hôtel des Invalides - Grand Salon PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/