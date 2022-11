Les améliorations technologiques peuvent-elles rendre l’aviation compatible avec l’accord de Paris ? Hotel des Arts et Métiers Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’aviation contribue à l’accentuation du réchauffement climatique via ses émissions de CO2 et plusieurs effets non-CO2 comme les traînées de condensation. L’aviation contribue à l’accentuation du réchauffement climatique via ses émissions de CO2 et plusieurs effets non-CO2 comme les traînées de condensation. Bien que des solutions de rupture permettent d’envisager un avion bas-carbone à l’horizon 2050, il est aussi indispensable de mettre en œuvre des stratégies d’atténuation dès aujourd’hui. Ce contexte soulève ainsi de nombreuses questions : comment peut-on caractériser l’impact de l’aviation sur le climat ? Peut-on comparer les effets CO2 et les effets non CO2 ? Quelles sont les solutions technologiques étudiées de nos jours pour rendre l’aviation durable ? Peut-on relier la vitesse d’évolution du trafic aérien à la part du budget carbone consacrée à l’aviation ? Enfin, peut-on faire un bilan des ressources énergétiques disponibles ? Les réponses à ces questions dépendent en grande partie de choix de société et d’évolutions techno-économiques impossibles à prédire avec certitude. L’objectif de cette conférence est de fournir les éléments scientifiques nécessaires à la construction d’opinions éclairées sur ces questions, et de susciter des débats participant à l’émergence d’un positionnement collectif sur ces enjeux cruciaux. Nicolas GOURDAIN, professeur, et Jérôme FONTANE (ENSICA 2002), enseignant-chercheur, tous deux à l’ISAE-SUPAERO, viendront vous exposer ces enjeux. Philippe FONTA (IENAC 1987) d’ENAC Alumni apportera son point de vue. La conférence sera suivie d’un cocktail, puis d’un dîner pour ceux qui le souhaitent. Hotel des Arts et Métiers 9 bis avenue d’Iéna 75116 Paris 75116 Paris Quartier de Chaillot lundi 28 novembre – 19h00 à 22h00

