“On l’appelait Tommy” | Projection-conférence par Thomas Stern et Philippe Fréling Hôtel de Ville de Paris, 18 novembre 2019 18:00, Paris. Lundi 18 novembre 2019, 18h00 Sur place Entrée gratuite sur inscription 0147284635, reservation@mont-valerien.fr Pour le 75 anniversaire de l’exécution du Groupe Manouchian au Mont-Valérien le mémorial et la Ville de Paris vous présentent le documentaire “On l’appelait Tommy” par Thomas Stern & Philippe Fréling. Né à Budapest le 7 décembre 1924, Thomas Elek est recruté par les FTP-MOI en 1942. Il participe à plusieurs attentats contre les forces nazies d’occupation. Arrêté, Thomas est fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien avec ses camarades du groupe Manouchian. Le film retrace le parcours d’un jeune homme d’aujourd’hui sur les traces de « Tommy » sur les lieux mêmes où il a vécu et accompli ses actes de résistance. Lors de cette conférence Thomas Stern, neveu de Thomas Elek, présentera son ouvrage Thomas et son ombre, véritable travail de mémoire, qui revient sur la vie du jeune résistant à travers le prisme familial. En présence de Thomas Stern et Philippe Fréling, réalisateur du documentaire « On l’appelait Tommy ». ———————————————- Lieu | Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris | 5 rue de Lobau, 75004 Paris Accès | Métro Ligne 1 & 11 (Arrêt Hôtel de Ville) Bus lignes 67 – 74 – 85 Entrée gratuite | Inscription nécessaire : reservation@mont-valerien.fr ———————————————- “On l’appelait Tommy” film documentaire réalisé par Philippe Fréling et Alain Blottière (2010). Dans le cadre du 75e anniversaire de l’exécution des membres du groupe Manouchian au Mont-Valérien. En partenariat avec la Ville de Paris et le Musée de la Résistance Nationale. Hôtel de Ville de Paris 5 rue de Lobeau 75004 Paris 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris lundi 18 novembre 2019 – 18h00 à 20h30

