« Nuit et brouillard. Un film dans l’histoire » | Conférence-projection avec Sylvie Lindeperg Hôtel de Ville de Paris, 4 novembre 2019 18:30, Paris. Lundi 4 novembre 2019, 18h30 Sur place Entrée gratuite sur inscription memorial.martyrs.deportation@gmail.com, 06 14 67 54 98 Le mémorial des martyrs de la Déportation vous donne rendez-vous lundi 4 novembre à 18h30, pour une projection-débat autour du chef d’œuvre d’Alain Resnais “Nuit et Brouillard”. Dès sa sortie en 1956, le film d’Alain Resnais a fixé un imaginaire de la déportation et des camps nazis pour devenir au fil du temps, un véritable « lieu de mémoire portatif ». Nuit et Brouillard est à la fois un territoire originaire, un repère au sein d’une histoire longue, une construction chargée de sens complexes. Sylvie Lindeperg reviendra sur la genèse du court-métrage (commande, recherche iconographique, écriture scénaristique, tournage) qui révèle un savoir encore balbutiant sur l’événement et une mémoire des camps largement centrée sur l’expérience des déportés politiques et de la Résistance. Puis elle s’intéressera aux migrations du Nuit et Brouillard dans l’espace et dans le temps à travers ses réinterprétations et ses réappropriations, ses traductions et ses remontages aux États-Unis, en Israël et dans les deux Allemagne. L’INTERVENANTE Sylvie Lindeperg est professeure à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne et membre de l’Institut universitaire de France. Elle a écrit et dirigé une quinzaine d’ouvrage parmi lesquels : Les Ecrans de l’ombre (prix Jean Mitry); Clio de 5 à 5 ; Nuit et Brouillard. Un film dans l’histoire (prix de la Critique cinématographique et prix Limina). Elle est également l’auteure du film de Jean-Louis Comolli Face aux fantômes. Informations pratiques Lundi 4 novembre à 18h30 | Hôtel de Ville de Paris Lieu | Hôtel de Ville de Paris – 5 rue de Lobeau – 75004 Paris Accès | Métro Ligne 1 & 11 (Arrêt Hôtel de Ville) | Bus lignes 67 – 74 – 85 Informations | 06 14 67 54 98 | memorial.martyrs.deportation@gmail.com Gratuit | Réservation obligatoire Hôtel de Ville de Paris 5 rue de Lobeau 75004 Paris 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris lundi 4 novembre 2019 – 18h30 à 20h00

