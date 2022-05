« La Traque de l’Affiche rouge » | Projection-Conférence de Denis Peschanski Hôtel de Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

« La Traque de l’Affiche rouge » | Projection-Conférence de Denis Peschanski Hôtel de Ville de Paris, 5 novembre 2019 18:00, Paris. Mardi 5 novembre 2019, 18h00 Sur place Entrée libre, sur inscription reservation@mont-valerien.fr, 0147284635 Pour le 75e anniversaire de l’exécution des membres du groupe Manouchian, le Mémorial du Mont-Valérien s’associe à la Ville de Paris pour présenter le documentaire “La Traque de l’Affiche Rouge” Dans le cadre du 75e anniversaire de l’exécution des membres du groupe Manouchian au Mont-Valérien, le Mémorial du Mont-Valérien s’associe à la Ville de Paris pour vous présenter le documentaire “La Traque de l’Affiche Rouge” réalisé par Jorge Amat et Denis Peschanski. Paris, Février 1944 : vingt-trois résistants, étrangers pour la plupart et issus de la mouvance communiste, sont condamnés à mort. Vingt-deux sont fusillés au Mont-Valérien le 21 février 1944. Une femme, Olga Bancic, est envoyée en Allemagne pour y être décapitée. Une dizaine de jours plus tard, leur photo se retrouve placardée dans les rues de la ville pour illustrer ce que le gouvernement appelle “l’entreprise du crime”. Ce film raconte la lutte, la traque et la chute du groupe de l’Affiche rouge à Paris de janvier à novembre 1943 et révèle pour la première fois les photos et les procès-verbaux originaux découverts dans les archives judiciaires et policières. Ce documentaire illustre également le travail de l’historien, Denis Peschanski, qui, grâce à l’ouverture des archives de la préfecture de police a pu combler les zones d’ombres subsistant autour des parcours des membres du groupe Manouchian, FTP-MOI, aux origines diverses, à l’engagement communiste et aux actions fortes au sein de la capitale. Rendez-vous le mardi 5 novembre à 18h pour la projection en présence de Denis Peschanski ———————————————- Lieu | Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris | 5 rue de Lobeau, 75004 Paris Accès | Métro Ligne 1 & 11 (Arrêt Hôtel de Ville) Bus lignes 67 – 74 – 85 Entrée gratuite | Inscription nécessaire : reservation@mont-valerien.fr ———————————————- Un film de Jorge Amat, une production Compagnie des Phares et Balises. Hôtel de Ville de Paris 5 rue de Lobeau 75004 Paris 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris mardi 5 novembre 2019 – 18h00 à 20h30

