Les rencontres Homme Nature #1 : Haies, bandes fleuries, bordures de champs… Réinventer l’agriculture pour protéger la biodiversité Hôtel de Guénégaud (Grande porte rouge, à droite du musée de la Chasse et de la Nature)., 12 avril 2023 19:00, Paris.

Rendez-vous mercredi 12 avril prochain à 19h dans l’auditorium François Sommer pour débattre sur l’agriculture et la biodiversité ! Conférence gratuite, sur réservation. Mercredi 12 avril, 19h00 1

« Les rencontres Homme Nature », c’est un nouveau cycle de conférences, organisé en plein Paris par la Fondation François Sommer. L’objectif ? Réunir chercheurs, auteurs, naturalistes et experts autour de questions scientifiques majeures qui interrogent le rapport de l’Homme à la Nature. Rendez-vous mercredi 12 avril prochain à 19h dans l’auditorium François Sommer pour débattre sur l’agriculture et la biodiversité ! Conférence gratuite, sur réservation.

Du fait des activités humaines, l’érosion de la biodiversité au niveau mondial est aujourd’hui une réalité. Elle a notamment pour cause l’agriculture intensive : changement d’usage des terres, agrandissement des parcelles agricoles, disparition des habitats et des haies… Sans oublier la pollution par l’usage des pesticides, une des causes principales du déclin des invertébrés terrestres (insectes pollinisateurs, prédateurs de ravageurs) ainsi que des oiseaux – moins 30% enregistrés en milieu agricole par exemple entre 1989 et 2019, selon le suivi temporel des Oiseaux communs.

Les progrès de l’après-guerre et le besoin de nourrir les populations ont conduit à ce modèle d’agriculture plus productiviste, mais les impasses techniques se multiplient désormais. De la réglementation sanitaire à l’interdiction d’usage de certaines molécules de synthèse en passant par l’apparition de résistances chez certains ravageurs.

Existe-t-il des solutions et des bonnes pratiques à mettre en place pour réinventer une agriculture respectueuse de la biodiversité, capable de nourrir une population à plus de 80% urbaine en France ? Depuis les années 1990, la communauté scientifique y travaille. Comment les chercheurs et les agriculteurs peuvent-ils collaborer en ce sens ?

La haie, la bande fleurie ou la bordure de champs sont, parmi d’autres aménagements, au cœur des débats pour héberger la biodiversité. Elles doivent se combiner avec des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement. Elles permettent notamment le retour d’insectes pollinisateurs, d’oiseaux et d’une petite faune. Comment ? Pourquoi l’agriculteur peut-il en tirer un avantage ?

Des intervenants passionnés et passionnants

Dans ce contexte, il est urgent d’agir ! Ecoutons ce que ces scientifiques, ces auteurs et ces acteurs de terrain ont à nous proposer pour une agriculture plus raisonnée et durable :

Antoine Gardarin, enseignant-chercheur en agronomie et agroécologie à l’INRAE Grignon, spécialiste des bandes fleuries.

enseignant-chercheur en agronomie et agroécologie à l’INRAE Grignon, spécialiste des bandes fleuries. Chloé Swiderski, ingénieure agriculture et biodiversité pour l’association Hommes et Territoires, spécialiste des bordures de champs.

ingénieure agriculture et biodiversité pour l’association Hommes et Territoires, spécialiste des bordures de champs. Nicolas Harter, directeur de l’association ReNArd et naturaliste.

directeur de l’association ReNArd et naturaliste. Thierry de l’Escaille, président d’European Landowner’s Organization (ELO).

Une rencontre-débat animée par Eric de La Chesnais, journaliste au Figaro, spécialiste de l’agriculture, exploitant en Mayenne et co-auteur du livre « Agriculture : les raisons d’un désespoir » (éditions Plon).

Déroulé de la soirée :

9h00 – 20h30 : rencontre-débat avec introduction d’Alban de Loisy, directeur général de la Fondation François Sommer, et questions-réponses.

: rencontre-débat avec introduction d’Alban de Loisy, directeur général de la Fondation François Sommer, et questions-réponses. 20h30 : Cocktail & échanges informels, puis – pour celles et ceux qui le souhaitent – vernissage grand public de la nouvelle exposition « Uchronie » du photographe Vincent Fournier au musée de la Chasse et de la Nature.

Informations pratiques, présentation des intervenants… Plus d’informations ici : https://fondationfrancoissommer.org/les-rencontres-homme-nature-1-haies-bandes-fleuries-bordures-de-champs-reinventer-lagriculture-pour-proteger-la-biodiversite/

Hôtel de Guénégaud (Grande porte rouge, à droite du musée de la Chasse et de la Nature). 60 rue des archives 75003 Quartier des Archives Paris 75003

### Des intervenants passionnés et passionnants

Dans ce contexte, il est urgent d’agir ! Ecoutons ce que ces scientifiques, ces auteurs et ces acteurs de terrain ont à nous proposer pour une agriculture plus raisonnée et durable :

### Déroulé de la soirée :

* **9h00 – 20h30** : rencontre-débat avec introduction d’Alban de Loisy, directeur général de la Fondation François Sommer, et questions-réponses.

* **20h30 :** Cocktail & échanges informels, puis – pour celles et ceux qui le souhaitent – vernissage grand public de la nouvelle exposition « Uchronie » du photographe Vincent Fournier au musée de la Chasse et de la Nature.

