Paris hors les murs. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine, 30 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 30 novembre 2021

de 15h30 à 17h

gratuit

Pistes pour une nouvelle histoire de l’agglomération capitale au 19e siècle. Conférence par Alexandre FRONDIZI, chercheur post-doctoral à l’université de Neuchâtel, en association avec la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France., en association avec la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France. Cette conférence proposera le bilan d’une recherche en cours sur une histoire du Grand Paris pré-haussmannien. L’histoire de la capitale du 19e siècle, l’histoire de son urbanisation, l’histoire de ses révolutions ou encore l’histoire de sa population et de ses mobilités prennent en effet un nouveau visage dès lors qu’on accepte de ne pas les réduire aux frontières officielles de Paris. Elles esquissent dès lors une ville moins en crise qu’on ne l’a longtemps prétendu, une ville qui réussit à faire face à sa puissante croissance démographique et industrielle, une ville façonnée par des habitants et des habitantes qui ne cessent de percer ses murs. Animations -> Conférence / Débat Archives de Paris – Salle Paul Verlaine 18 boulevard Sérurier Paris 75019

3bis, 11 : Porte des Lilas (144m) 20, 48, 61, 64, 96, 105, 115, 129, 170, 249 : Porte des Lilas T3b : Porte des Lilas

Contact :Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France inscriptions@shpif.fr http://www.shpif.fr/ https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ inscriptions@shpif.fr Animations -> Conférence / Débat

Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France

