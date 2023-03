John Cowper Powys, l’enchanteur Halle Saint Pierre, 19 mars 2023 15:00, Paris.

John Cowper Powys, l’enchanteur

Intervenants : Denis Grozdanovitch, Judith Coppel et leurs invités: Thierry Gillyboeuf, Marcella Henderson-Peal, Goulven Le Brech, Florence Maris et Lakis Prodiguis

Dimanche 19 mars 2023 à 15 h – entrée libre

Réservation conseillée : 01 42 58 72 89

Halle Saint Pierre – à l’auditorium

Philosophe, romancier, poète, l’auteur gallois fut également un puissant critique littéraire et, aux dires de ses contemporains, un orateur exceptionnel. Il est considéré comme un esprit majeur par ceux qui sont entrés dans son œuvre. Plusieurs de ses admirateurs – écrivains ou traducteurs – se proposent de partir à la rencontre de cette personnalité singulière, encore trop peu connue du public francophone.

Une rencontre exceptionnelle dans le cadre de l’exposition «La Fabuloserie» », à l’occasion de la parution du livre : “John Cowper Powys . L’art de résister au malheur”

Préface de Denis Grozdanovitch . Traduction de l’anglais (États-Unis) et postface de Judith Coppel. Editions La Baconnière

LE LIVRE

A-t-on le droit d’être heureux alors qu’il existe tant de souffrances dans le monde? Est-il possible d’être heureux alors que les dogmes de toutes sortes – religions et sciences confondues – imposent plus que jamais leurs «vérités» au détriment de nos illusions personnelles ? Y a-t-il une place pour des instants de bonheur à l’heure où la compétition pour la sacro-sainte réussite sociale se fait de plus en plus sévère?

C’est à toutes ces questions que tente de répondre John Cowper Powys dans cet essai qui est aussi un bréviaire de résistance aux forces coalisées contre le bonheur de tout un chacun. Alliant une profondeur de vue philosophique à des conseils pragmatiques, John Cowper Powys ne craint pas de s’opposer radicalement à bien des idées reçues qui font le lit du malheur, telle le diktat de «faire face à la réalité» où il décèle un puritanisme masqué. À l’encontre des idéologies, il prône un scepticisme salvateur, le développement de notre intime «illusion vitale» et l’attention à ces instants magiques où certaines circonstances particulières de notre vie se mêlent à des réminiscences de notre passé pour en révéler la poésie.

Car ce texte s’adresse avant tout aux êtres fragiles et sensibles, ceux que les puissants de ce monde méprisent, parce qu’eux seuls peuvent connaître les instants magiques que cet essai nous encourage à cultiver.

Halle Saint Pierre 2 rue Ronsard – 75018 Paris Quartier de Clignancourt Paris 75018

[+ d’infos](https://www.hallesaintpierre.org/2023/02/16/john-cowper-powys-lenchanteur/)