Les éditions Plumes de cœur sont fières d’annoncer une dédicace exceptionnelle de Mélodie Ducoeur, l’étoile montante de la littérature belge, au prochain salon d’automne « L’autre Livre » qui se tiendra du 10 au 12 novembre 2023 à la Halle des Blancs Manteaux, Paris 4e. Cet événement prestigieux sera une opportunité inédite pour rencontrer l’auteure et découvrir la collection intégrale « Le royaume de Séraphin ».

Mélodie Ducoeur, résidente en Meurthe et Moselle, nous plonge dans un univers fabuleux à travers ses quatre ouvrages. Ceux-ci, bien que destinés à tous les âges, traitent avec une rare sensibilité des thématiques profondes telles que le deuil, le harcèlement scolaire, ou les troubles du comportement.

Au cœur de ces récits, Dimitri, un enfant atteint de TDAH, illustre le parcours tumultueux de l’intégration scolaire, les affres du harcèlement et la souffrance du rejet. La collection brille par sa capacité à créer un paradis fictif où la valorisation de l’individu prime, offrant ainsi une vision réconfortante de l’après-vie.

royaume-seraphin.com

Notez les dates : 10 au 12 novembre 2023 à la Halle des Blancs Manteaux, 48, rue Vieille du Temple, Paris 4e. Venez vivre un moment littéraire enchanté et laissez-vous emporter dans « Le royaume de Séraphin » avec Mélodie Ducoeur.

