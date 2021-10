Paris Ground Control Paris Le Chantier Participatif par Leroy Merlin au Ground Control Ground Control Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Chantier Participatif par Leroy Merlin au Ground Control Ground Control, 30 octobre 2021 10:00, Paris. 30 et 31 octobre Sur place Entrée gratuite sur inscription https://www.weezevent.com/chantier-participatif-par-leroy-merlin Leroy Merlin lance un grand chantier participatif le week-end du 30 et 31 octobre ! L'objectif de ce chantier est de créer des espaces de co-studying au sein du Ground Control pour les étudiants. IL EST TEMPS DE SE RETROUSSER LES MANCHES ! Les mini-chantiers sont ouverts à tous. Au programme : pose de parquet, moquette, peinture, papier peint et DIY. Que vous souhaitiez en savoir plus ou que vous soyez déjà expert, nous vous attendons nombreux pour donner vie aux espaces qui ont été pensés et dessinés par Cécile Siméone. L'idée est avant tout de passer un moment convivial et d'apprendre auprès d'experts Leroy Merlin. En espérant vous rencontrer très rapidement autour d'un pot de peinture ! A très vite, L'équipe Leroy Merlin Lien pour s'inscrire gratuitement : Ground Control 81 Rue du Charolais, 75012 Paris 75012 Paris Quartier de Bercy samedi 30 octobre – 10h00 à 17h30

dimanche 31 octobre – 10h00 à 17h30

