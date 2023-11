Orchestre de Paris / Klaus Mäkelä / Lang Lang – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 14 juin 2024, PARIS.

ORCHESTRE DE PARIS / KLAUS MÄKELÄ / LANG LANG Gina Alice Redlinger – Srnka, Saint-Saëns, Mendelssohn, MozartConcert symphonique• Grande salle Pierre Boulez – PhilharmoniePROGRAMMEMiroslav SrnkaSuperorganisms (création française)Camille Saint-SaënsLe Carnaval des animauxENTRACTEFelix MendelssohnSymphonie pour cordes n° 10Wolfgang Amadeus MozartSymphonie n°31 « Paris »DISTRIBUTIONOrchestre de ParisKlaus Mäkelä , directionLang Lang , pianoGina Alice Redlinger , piano En organisant la coalition des timbres individuels et du collectif orchestral, Superorganisms de Miroslav Srnka fonctionne comme une ode à l’orchestre, celui-là même dont Klaus Mäkelä magnifie la plasticité dans Mozart, Saint-Saëns et Mendelssohn ! Irrésistible fantaisie zoologique, Le Carnaval des animaux enchante autant qu’il amuse, entre braiements de l’âne, balourdise de l’éléphant, féérie de « l’Aquarium » et ultra-virtuosité satirique des « Pianistes », rois de la ménagerie ! Encore pénétrée de l’esprit des « maîtres » Bach et Mozart, la dixième des Symphonies pour cordes témoigne à merveille de l’art d’un Mendelssohn encore adolescent, mais déjà comblé de dons. Jeune, Mozart l’était aussi quand il composa sa Symphonie n° 31, dont l’élan et la théâtralité, assumées, étaient destinées, sans bien sûr jamais sacrifier la qualité d’écriture, à capter l’attention du public parisien de 1778. L’événement de ce concert est toutefois la création française d’une pièce du compositeur tchèque Miroslav Srnka, fascinante exploration de la transcendance de l’individu dans le collectif : parmi les exemples de « super-organismes », on peut citer les colonies d’abeilles ou… un orchestre symphonique ! Klaus Mäkelä, Lang Lang, Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Klaus Mäkelä, Lang Lang, Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

