Orchestre de Paris / Herbert Blomsted, Bruckner – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 24 avril 2024, PARIS.

Orchestre de Paris / Herbert Blomsted, Bruckner – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2024-04-24 à 20:00 (2024-04-24 au ). Tarif : 29.7 à 57.2 euros.

Concert symphonique ———————— ORCHESTRE DE PARIS / HERBERT BLOMSTEDT Bruckner• Grande salle Pierre Boulez – PhilharmoniePROGRAMMEAnton BrucknerSymphonie n° 8DISTRIBUTIONOrchestre de ParisHerbert Blomstedt , direction Dernière œuvre pleinement achevée de Bruckner, la Symphonie n° 8 déploie une force sans égale, comme si le compositeur, dans un geste épique de synthèse testamentaire, avait voulu écrire non pas son dernier opus, mais bien l’ultime symphonie. Immense fresque musicale, la Symphonie n° 8 est le fruit de trois années de labeur acharné. Tentaculaire, plusieurs fois remaniée, elle apparaît à la fois comme le couronnement de la symphonie romantique et son crépuscule : toute une filiation, celle de Beethoven et Schubert, s’achève dans cette page lourde d’enjeux métaphysiques, comme toujours chez le très dévot Bruckner, et parfois surnommée « symphonie du destin ». On ne sait qu’admirer davantage dans ce monument sonore : la richesse thématique et la rigueur structurelle de l’Allegro initial, les visions d’une nature fantastique, mystérieuse et initiatique dans l’étonnant Scherzo, la majesté de l’ample Adagio, dominé par la solennité religieuse du choral… Quant au Finale, il n’est rien moins que l’apogée de l’œuvre brucknérienne : une arche récapitulative dans laquelle toute une carrière se condense en un paroxysme d’expressivité et de puissance orchestrale. Herbert Blomstedt, Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris Herbert Blomstedt, Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris

Votre billet est ici

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

29.7

EUR29.7.

Votre billet est ici