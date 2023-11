London Symphony Orchestra, Sir Antonio Pappano – Hommage à Claudio Abbado – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 22 avril 2024, PARIS.

London Symphony Orchestra, Sir Antonio Pappano – Hommage à Claudio Abbado – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 22 avril 2024, PARIS.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. LONDON SYMPHONY ORCHESTRA / SIR ANTONIO PAPPANO / MARTHA ARGERICH Hommage à Claudio Abbado – Schumann, RachmaninoffConcert symphonique• Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie• Durée : environ 2h05 dont 1 entractePROGRAMME Robert SchumannConcerto pour pianoENTRACTESerge RachmaninoffSymphonie n° 2DISTRIBUTIONLondon Symphony OrchestraSir Antonio Pappano , directionMartha Argerich , piano Claudio Abbado nous a quittés il y a dix ans, au terme d’une vie dédiée à la musique. Martha Argerich – qui fut très proche du maestro – et Antonio Pappano rendent hommage à cette figure inoubliable de la direction d’orchestre du XXe siècle. Jusqu’au bout, le grand chef italien aura montré un appétit intact pour la musique. Ses dernières prestations à Paris, telle cette mémorable Symphonie n° 9 de Mahler, laissent le souvenir d’un musicien entièrement dévoué à son art. En sa compagnie, Martha Argerich a signé quelques-unes des grandes pages de ces dernières décennies, tant au disque qu’au concert, rendant indispensable sa présence à cet hommage au cours duquel elle interprète son cher Concerto de Schumann, une de ses œuvres fétiches. En deuxième partie, Antonio Pappano et le London Symphony Orchestra se confrontent à la Symphonie n° 2 de Rachmaninoff, emblématique de la charge émotionnelle et de la générosité mélodique propres au compositeur russe. Coréalisation Piano****, Philharmonie de Paris Antonio Pappano, London Symphony Orchestra, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Antonio Pappano, London Symphony Orchestra, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

66.0

