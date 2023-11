Orchestre de Paris/ Christoph Eschenbach, direction – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 3 avril 2024, PARIS.

Orchestre de Paris/ Christoph Eschenbach, direction – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2024-04-03 à 20:00 (2024-04-03 au ). Tarif : 29.7 à 57.2 euros.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. ORCHESTRE DE PARIS / CHRISTOPH ESCHENBACH David Gaillard – Pascal Moraguès – Bruch, BrahmsConcert symphonique • Grande salle Pierre Boulez – PhilharmoniePROGRAMME Max BruchConcerto pour clarinette et altoENTRACTEJohannes BrahmsQuatuor pour piano et cordes n° 1 (version pour orchestre d’Arnold Schönberg)DISTRIBUTIONChristoph Eschenbach , directionDavid Gaillard , altoPascal Moraguès , clarinette La fidélité au romantisme comme essence même de la musique caractérise le superbe « Double concerto » de Max Bruch, quand le Quatuor de Brahms, transformé par Schönberg en « Cinquième symphonie », rayonne de maîtrise et de secrète modernité. Comme Brahms, c’est vers la fin de sa carrière que Max Bruch se prit de passion pour le timbre de la clarinette, dont son fils était un virtuose accompli. Citant certaines de ses œuvres antérieures ainsi que des thèmes folkloriques, le Concerto pour clarinette et alto (1911) orchestre un riche dialogue entre les deux solistes, dans l’esprit d’un romantisme dense, effusif et parfois dramatique, auquel le compositeur demeurait profondément attaché. En regard, avec ses quatre superbes mouvements, le Quatuor pour piano et cordes de Brahms (qui fut créé en 1861 avec Clara Schumann au piano) nous est offert dans sa livrée orchestrale. C’est en 1938 que Schönberg, qui venait de prononcer sa célèbre conférence « Brahms le progressiste », accomplit la transcription d’une partition qu’il estimait trop peu jouée, et qu’il considérait comme un modèle absolu de « développement par variation ». Les intentions de Brahms, jusqu’au célèbre Finale « tzigane », sont si bien restituées qu’Otto Klemperer déclara qu’il lui était devenu impossible, après un si parfait arrangement, d’entendre le quatuor original ! Christoph Eschenbach, Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Christoph Eschenbach, Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

Votre billet est ici

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

29.7

EUR29.7.

Votre billet est ici