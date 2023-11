BÂTIMENT B Oxmo Puccino – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 17 février 2024, PARIS.

BÂTIMENT B Oxmo Puccino – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 20:00 (2024-02-17 au ). Tarif : 24.2 à 46.2 euros.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. Programme phare de Culturebox, qui met en lumière la scène rap francophone, Bâtiment B se déroule pour la première fois en public à la Philharmonie de Paris et délivre un grand mix – live, interviews, surprises – animé de micro de maître par Oxmo Puccino. Apparu fin 2020 sur la plateforme numérique Culturebox, Bâtiment B s’est vite imposé comme un rendez-vous immanquable pour tous ceux et toutes celles qui se passionnent pour le rap francophone – ce qui représente a priori pas mal de monde. Le principe est simple : lors de chaque épisode, posté dans le hall du Bâtiment B, Oxmo Puccino – héraut capital du rap hexagonal – prend le pouls de la scène actuelle, partageant ses coups de cœur, livrant ses billets d’humeur, accueillant de jeunes artistes et se lançant parfois dans des improvisations avec les uns ou les autres. Pour la première fois, Bâtiment B ouvre ses portes au public, à la Philharmonie de Paris, et propose un plateau spécialement relevé à cette occasion. La Grande salle Pierre Boulez devrait vibrer comme jamais ! Oxmo Puccino, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Oxmo Puccino, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

24.2

