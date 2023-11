Orchestre de Paris, Klaus Mäkelä, direction Daniil Trifonov, piano – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 24 janvier 2024, PARIS.

Orchestre de Paris, Klaus Mäkelä, direction Daniil Trifonov, piano – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2024-01-24 à 20:00 (2024-01-24 au ). Tarif : 40.7 à 90.2 euros.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. ORCHESTRE DE PARIS / KLAUS MÄKELÄ Daniil Trifonov – Thorvaldsdottir, Chopin, R. StraussConcert symphonique• Grande salle Pierre Boulez – PhilharmoniePROGRAMME Anna ThorvaldsdottirARCHORA (création française)Frédéric ChopinConcerto pour piano n° 1ENTRACTERichard StraussUne vie de hérosDISTRIBUTIONOrchestre de ParisKlaus Mäkelä , directionDaniil Trifonov , piano Soirée de contrastes, qui voit se répondre le magnétisme cosmique d’Anna Thorvalddottir, la vigueur narrative d’un Strauss à la posture presque autobiographique et le romantisme éperdu, à la fois tendre, épique et lyrique, du jeune Chopin. Créé en août 2022 à Londres, ARCHORA déploie les mouvements de masses et de textures, les troublants remous d’intensités qui sont le propre de la compositrice islandaise, dont l’intention est de convoquer les « forces primitives » tout en donnant l’impression d’un « royaume parallèle ». Loin de ces mystères, Une vie de héros évoque le parcours d’un artiste – très proche de Strauss lui-même – et le combat quotidien exigé par la vocation. Avec un effectif orchestral colossal, c’est une œuvre aussi hétérogène que spectaculaire, dans laquelle Strauss pratique volontiers l’autocitation. Œuvre d’un impétueux jeune homme de dix-neuf ans, le Concerto n° 1 de Chopin regorge enfin de beautés mélodiques, confiées à un piano-roi aux airs de prima donna : lyrisme épique de l’ample Allegro ; élégie rêveuse, déjà dans l’esprit des Nocturnes, de la « romance » du deuxième mouvement, vigueur altière du Rondo conclusif, où s’impose la veine populaire des Mazurkas. Klaus Mäkelä, Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Klaus Mäkelä, Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

Votre billet est ici

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

40.7

EUR40.7.

Votre billet est ici