Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. PROGRAMME Ludwig van BeethovenSonate n° 9 « À Kreutzer »ENTRACTEConcerto pour violonop. 61DISTRBUTIONDouble SensNemanja Raduloviæ , violon Le fougueux Nemanja Raduloviæ et sa virtuosité éclatante dans un répertoire tout beethovénien où il est secondé par les membres de l’ensemble Double Sens. Comme son fondateur, Double Sens jette un pont entre la France, où Raduloviæ a poursuivi sa formation à partir de 1999, et les Balkans, en particulier l’ex-Yougoslavie dont il vient. L’ancien enfant prodige a su au fil des années libérer une personnalité qui ne laisse personne indifférent et lui permet d’atteindre des publics plus larges que l’audience habituelle de la musique classique. S’il touche à des styles très éclectiques, comme en témoigne sa dernière parution discographique aux côtés de Double Sens, il n’en perd pas pour autant de vue le grand répertoire pour violon. Ce concert sera ainsi l’occasion de l’entendre de nouveau dans le Concerto de Beethoven avec lequel il avait littéralement ravi le public de la salle Pleyel en 2006 en remplaçant Maxime Vengerov au pied levé, sous la direction de Myung-Whun Chung. Production Les Grands solistes Nemanja Radulovic, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Nemanja Radulovic, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

