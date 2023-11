Youssoupha Gospel Symphonique Expérience – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 20 décembre 2023, PARIS.

Youssoupha Gospel Symphonique Expérience – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-12-20 à 20:00 (2023-12-20 au ). Tarif : 29.7 à 51.7 euros.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. YOUSSOUPHA / GOSPEL SYMPHONIQUE EXPÉRIENCE Orchestre national d’Île-de-France – Olivier KoundounoConcert• Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie• Durée : environ 1h45 Concert• Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie• Durée : environ 1h45DISTRIBUTIONYoussoupha , voixOlivier Koundouno , direction musicale, violoncelleManu Sauvage , pianoAyelya Douniama , cheffe de chœur, chantChœur GospelOrchestre national d’Île-de-FranceChanteurs amateurs d’Île-de-FranceIllustre apôtre du rap français, sur son versant le plus sophistiqué, Youssoupha revisite Noir D****, album phare conçu en hommage au peuple noir, et le transpose sur scène dans une configuration détonante qui mêle rap, gospel et musique symphonique. S’inscrivant dans le glorieux sillage de MC Solaar, auquel il voue une grande admiration (en particulier pour l’album Prose Combat), Youssoupha propage un rap lettré, résolument pacifique, aux vibrations entraînantes et aux paroles entêtantes. Révélé avec les albums À chaque frère (2007) et Sur les chemins du retour (2009), tous deux disques d’or, il a conquis un public encore plus large avec son troisième album, Noir D**** (2012), hommage intense au peuple noir, sans manichéisme. Dix ans après, il en propose une adaptation scénique hautement atypique mariant le rap avec du chant gospel et de la musique symphonique ! « Le gospel pour mes racines et ma lumière. Le symphonique pour la grâce et l’émotion. Et le rap, pour mon combat et ma force ». Youssoupha, Philharmonie de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Youssoupha, Philharmonie de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

Votre billet est ici

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

29.7

EUR29.7.

Votre billet est ici