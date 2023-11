Orchestre de Paris – Klaus Mäkelä, direction – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 13 décembre 2023, PARIS.

Orchestre de Paris – Klaus Mäkelä, direction – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-12-13 à 20:00 (2023-12-13 au ). Tarif : 29.7 à 57.2 euros.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. ORCHESTRE DE PARIS / KLAUS MÄKELÄ Peter Mattei – Chin, Bach, Ligeti, BrahmsConcert symphonique• Grande salle Pierre Boulez – PhilharmoniePROGRAMME Unsuk ChinSubito con forzaJohann Sebastian BachCantate BWV 82 « Ich habe genug »ENTRACTEGyörgy LigetiAtmosphèresJohannes BrahmsSymphonie n° 4DISTRIBUTIONOrchestre de ParisKlaus Mäkelä , directionPeter Mattei , baryton Alchimie subtile des styles et des époques à l’affiche, avec deux grands maîtres de la tradition germanique, Bach et Brahms, dialoguant avec les textures moirées de Ligeti et une pièce contemporaine d’Unsuk Chin dédiée à un autre géant : Beethoven. En à peine cinq brèves minutes, Unsuk Chin s’empare de motifs beethovéniens pour exacerber les contrastes, les forces latentes, et offrir un passionnant hommage au « Maître de Bonn » pour son 250e anniversaire. Et parce que la compositrice coréenne a été formée par Ligeti, la transition s’impose avec Atmosphères (1961) et ses désormais célèbres surfaces de timbres, ses micro-polyphonies faisant onduler les intensités en une confondante magie sonore. Œuvre de maturité au climat automnal, la Symphonie n° 4 de Brahms est un chef-d’œuvre de grandeur et de mélancolie, dont les accents épiques font songer à Dvoøák. Son dernier mouvement cite un choral de Bach, hommage au « Cantor » dont la cantate « Ich habe genug », évoquant l’émotion du vieillard Siméon devant l’enfant Jésus, est une pure merveille. Klaus Mäkelä, Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Klaus Mäkelä, Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

Votre billet est ici

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

29.7

EUR29.7.

Votre billet est ici