Orchestre de Paris- Klaus Mäkelä, direction – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 20:00 (2023-12-06 au ). Tarif : 35.2 à 68.2 euros.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. ORCHESTRE DE PARIS / KLAUS MÄKELÄ Leif Ove Andsnes – Rachmaninoff, TchaïkovskiConcert symphonique• Grande salle Pierre Boulez – PhilharmoniePROGRAMME Serge RachmaninoffConcerto pour piano n° 3ENTRACTEPiotr Ilitch TchaïkovskiCasse-Noisette (Ouverture et Acte 1)DISTRIBUTIONOrchestre de ParisKlaus Mäkelä , directionLeif Ove Andsnes , piano Deux partitions emblématiques de la musique russe se contemplent : le microcosme onirique de Casse-Noisette façonné par Tchaïkovski, et l’odyssée virtuose, à la fois lyrique, épique et nostalgique, dans laquelle nous entraîne le Troisième concerto de Rachmaninoff. Roi des ballets, Casse-Noisette est inspiré de la version par Alexandre Dumas du célèbre conte d’Hoffmann. C’est en 1891 que Tchaïkovski se lance dans la musique de cette fable pour le temps de Noël, qui traite du passage de l’enfance à l’adolescence. Comme pour La Belle au bois dormant, il met toute son aisance mélodique et son sens des épices orchestraux au service du monde miniature, fait de soldats de bois et de poupées, qui compose cette féérie. Pour le second volet du diptyque, il fallait le roi des concertos, le Troisième de Rachmaninoff, assurément l’un des plus redoutables du répertoire, que le film Shine (1993) fit connaître au grand public. Destinée à un public américain et débordant d’effets spectaculaires, cette partition de grande ampleur n’en intègre pas moins en profondeur, comme toujours chez Rachmaninoff, le matériau populaire russe, dont sa fameuse mélodie introductive, si simple et magnétique, vénérée en Russie, selon l’expression du romancier Dominique Fernandez, « comme une icône de Saint-Serge ! » La représentation du 7 décembre à 20h fait partie du dispositif inclusif Relax. Il permet aux personnes dont le handicap (autisme, polyhandicap, handicap intellectuel, handicap psychique, maladie d’Alzheimer…) est susceptible d’entraîner des comportements atypiques et imprévisibles pendant la représentation de profiter d’un concert, avec les autres spectateurs, en vivant leurs émotions sans contrainte, grâce à des codes de salle assouplis. Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

